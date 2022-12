Valtra i trygg ledning

Med 44 traktorer till godo över ärkerivalen John Deere ligger Valtra i försäljningstoppen i Sverige. I marknadsandelar räknat har Valtra därmed 22,7 procent jämfört med 20,7 för John Deere hittills i år när det gäller lantbrukstraktorer över tre tons vikt.

Knappar in

Men mycket brukar hända under det sista kvartalet så än är det för tidigt att dra några slutsatser.I övrigt kan man notera att New Holland sakta knappar in på Massey Ferguson och nu bara ligger två maskiner ifrån tredjeplatsen. Däremot går det trögt för Case IH.Fendt och Zetor är fortfarande de som går bäst i år i en procentuell jämförelse med fjolåret.