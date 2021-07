Valmet ska tillverka egen elbil

Valmet legotillverkar redan den norska elbilen Think. Eva, Valmets första bil under eget namn, blir i praktiken en konkurrent till Think, konstaterar Västerbottens-Kuriren.



Enligt ett pressmeddelande från Valmet är Eva 2+2-sitsig och har en räckvidd på 16 mil. Valmet avslöjar dock inget om motoreffekt, fartprestanda eller laddtider.



Enligt Västerbottens-Kuriren kommer Eva att premiärvisas i konceptform vid Genèvesalongen som startar den 2 mars. ATL.nu