Vallskörden i gång i Halland

I Halland startade vallskörden redan i förra veckan med bra energivärden men låga värden på proteininnehållet.

Under helgen

Senare än beräknat

– Den kyliga våren har gett dålig mineralisering och många har gödslat för svagt, säger växtodlingsrådgivare Anna Aurell- Svensson på Växa Sverige i Falkenberg.I Mälardalen kommer skörden att starta under helgen som kommer. Energivärdena är på väg ner under tolv megajoule per kilo torrsubstans och proteinvärdet ligger från 200 gram råprotein och neråt.Fiberinnehållet är fortfarande lågt, runt 170 gram.– Man vill ligga runt 11,5 i energivärde så det känns som om det är det som kommer att styra i slutänden, säger Johan Kullsand, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala.Den kalla våren har påverkat tillväxten och skörden ligger cirka en vecka senare än beräknat.Kylan har varit positiv för bestockningen och gräset växer tjockt om än inte så högt.– Det blir inga extremskördar i volym men det är bättre att få i gång återväxten, resonerar Johan Kullsand.