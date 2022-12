Vallen klarar sig på mindre kväve

Forskarna vid institutet testade olika kombinationer av gödsling på en gräsvall som skördades tre gånger per år: enbart handelsgödsel respektive handelsgödsel och stallgödsel kombinerat i olika doser på våren och efter första skörd. Samtliga kombinationer gav ungefär lika stor skörd.

Bästa ekonomin

- Första skörden var till exempel lika stor oavsett om vi hade tillfört 80 eller 110 kg handelsgödselkväve per hektar på våren. Likaså var andra skörden lika stor oavsett om 30 eller 60 kg ammoniumkväve hade tillförts med nötflytgödsel efter första skörd, säger Eva Salomon, forskare vid JTI, i en kommentar.Bäst ekonomi på vallodlingen - 9 480 kronor per hektar - fick forskarna när de spred 80 kilo handelsgödselkväve per hektar på våren och cirka 60 kilo ammoniumkväve per hektar via flytgödsel efter första skörd. Större givor än så ökade bara kostnaderna utan att ge någon skördeökning.Forskarna undersökte också vilken spridningsmetod som gav minst kväveförluster i form av ammoniakavgång. Här jämfördes bandspridning och öppen ytmyllning.- Öppen ytmyllning, då man lägger flytgödseln i en öppen skåra i marken, gav mindre än hälften så mycket ammoniakförluster som bandspridning, kommenterar en annan Lena Rodhe, även hon forskare vid JTI.Rapporten kan laddas ner på JTI:s webbplats