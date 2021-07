Valio säljer laktosfritt i USA

Enligt chefen för Valios utlandsfunktioner, Veijo Meriläinen, innebär detta "ett betydande insteg" på den amerikanska marknaden. På den amerikanska östkusten beräknas det finnas cirka 12 miljoner laktosintoleranta och Valios mål är att nå en marknadsandel på 20 procent under det första året.



I USA säljs Valios patentskyddade laktosfria mjölkdryck under varumärket Valio Real Goodness. Den legotillverkas av ett amerikanskt familjeföretag, Byrne Dairy, i delstaten New York. ATL.nu