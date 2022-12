Valio krävs på ytterligare miljoner

Det var i november som Arla lämnade in ett skadeståndskrav mot Valio på 58 miljoner euro plus ränta för skador orsakade av Valios prisdumpning. Nu har även fem mindre mejerier lämnat in skadeståndskrav till Helsingfors tingsrätt. Tillsammans gör de anspråk på 43,6 miljoner euro, rapporterar Helsingin Sanomat.

Bakgrunden är att Valio 2010 sänkte priserna på den finländska marknaden, något som Arla anmälde till Konkurrens- och konsumentverket och som sedan avgjordes i Marknadsdomstolen. Valio dömdes att betala 70 miljoner euro i böter för att ha missbrukat sin dominerande marknadssituation.Ett av de mindre mejerierna, Ilmajoen osuusmeijeri, drevs under prisdumpningen nästan i konkurs och räddades endast av ett uppköp av konkurrenten Juustoportti som också är ett av de fem mejerierna med skadeståndskrav.