Väldigt svaga råvarumarknader

I fredags kom sysselsättningsstatistik från USA, som visade att återhämtningen i ekonomin har stannat upp. Det utlöste stora kursfall. Inom jordbrukssektorn är det majspriset som leder nedgången och som slutade på minus 9 procent förra veckan. Priserna i Europa är än så länge relativt opåverkade. Grispriset står kvar på hög nivå, liksom rapspriset. Matif-vetet var i princip oförändrat i pris förra veckan. Sveriges ekonomi är stark, starkast i Europa, men anses vara en riskvaluta, så när det stormar på finansmarknaderna i världen, säljs kronor. Vi betraktar detta som ett temporärt fenomen och att fundamenta till slut tar ut sin rätt.



Vete

Novemberterminen på Matif har fallit av kraftigt från slutet av maj. Märkligt nog noterades en uppgång i fredags, trots nära nog fritt fall i USA i angränsande marknader. Majspriset föll t ex med 9 procent i veckan.

Tekniskt torde 140 euro vara ett pris som många nu vill sälja på för att rädda vad som räddas kan. Det gör att vi tror att det kommer att bli svårt för vetepriset att ta sig över den nivån.

Det kommer torrt väder in över norra och västra Europa nu, vilket i veckan kan skapa nyheter om vete som mår dåligt, men skörden i USA går mycket bra och det är otroligt svagt på angränsande marknader, som t ex majs.



Vi tycker att vetepriset har kommit upp mycket och på kort tid och tycker att man ska vara lite försiktig med köp nu. Snarare är det ett bra tillfälle att sälja årets skörd på dessa höga priser.

Har man lönsamhet i odlingen på de här nivåerna kan det vara bra att prissäkra en del av den väntade skörden genom att sälja november-terminen på Matif eller decemberterminen i svenska kronor på Chicago genom råvarudesken.

- Bäst är att sälja Chicagoterminer valutasäkrat!



Maltkorn

Terminskontrakt på maltkorn introducerades i början av maj på den franska börsen Euronext i Paris (populärt kallad "Matif").

Vi hade en förhållandevis stor handel för ett sånt nytt kontrakt, vi omsatte netto 60 kontrakt i veckan, OTC och på börsen.

Terminskontrakten går naturligtvis att handla med både på TraderOn-Line och OTC med råvarudesken.

Vete och rapsfröterminer tycks följa varandra åt ganska väl, med kortsiktiga avvikelser, som "rättar till sig" efter några dagar.



Rapsfrö

Novemberterminen på Matif steg i veckan med 1 procent, trots all oro på andra marknader.

I förhållande till Matifs novemberkontrakt på vete har kvoten rapsfrö/vete stigit ordentligt. Priset på sojabönor har varit förhållandevis starkt, medan spannmålen, framförallt majs, varit mycket svaga. Sojakomplexets terminer föll dock i fredags och det gjorde inte alls rapsfröet.



Gris

Lean hogs (december) inledde veckan med att bryta det tekniska motståndet, vilket sannolikt föranledde en hel del köp av kortsiktiga spekulanter. När sedan den dåliga arbetsmarknadsstatistiken kom på fredagen, blev fallet extra stort.

Marknaden har diskonterat en successiv förbättring i arbetsmarknaden, inte minst för att få upp priset på bättre detaljer.

Eurex gristerminer fortsätter att ligga högt, både i förhållande till historiska priser och i förhållande till amerikanska Lean Hogs.



Slutsats: Utnyttja de höga Eurex-priserna till att prissäkra framtida försäljning.

Omsättningen i hogs-kontrakt på Eurex har mer än fördubblats i år. Börsen börjar bli användbar i praktiken.Torbjörn Iwarson