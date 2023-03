Hej Bertil, och tack för din fråga. Få saker engagerar lika mycket som enskild väg.

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av stat eller kommun. De enskilda vägarna sköts av enskilda markägare eller av samfällighetsföreningar, som ofta kallas för vägföreningar. På enskilda vägar får man normalt gå, cykla eller rida med stöd av allemansrätten om inte vägen skadas. Men väghållaren får förbjuda trafik med motortrafik på enskild väg eftersom sådan trafik kan medföra slitage på vägen.

Om väghållaren mottar statligt driftbidrag för vägen ställer dock Trafikverket som krav för detta att vägen också ska hållas öppen för allmän trafik, varpå väghållaren måste samråda med Trafikverket inför en avstängning för att kunna bibehålla sitt bidrag.

Enligt Trafikverket kan trafikinskränkningar som förbud mot trafik med motorfordon av visst slag eller fordon med last av viss beskaffenhet, eller begränsning av största bredd, längd eller vikt, påverka statsbidraget och får därför inte ske utan samråd med Trafikverket. Kortvariga begränsningar, till exempel under tjällossningsperioden, anses dock inte påverka bidraget under förutsättning att väghållaren rapporterar avstängningen till Trafikverket.

Vägföreningen kan alltså stänga av vägen även om man erhåller bidrag för vägen, men löper då risken för att bidraget ryker om någon skulle anmäla avstängningen.

Vidare har vägföreningen möjlighet att ta betalt för att du kör på vägen. Föreningen kan besluta om att ge en fastighet tillfällig rätt till en sådan väg som inte hör till fastigheten (50 § anläggningslagen). En sådan tillfällig rätt får ges om det är av väsentlig betydelse för din fastighets ändamålsenliga användning, och upplåtelsen inte medför synnerligt men för en annan fastighet inom föreningen som har rätt att använda vägen eller för en fastighet som vägen går över.

För en sådan upplåtelse ska du enligt lag betala skälig ersättning. Ersättningen ska bestämmas främst utifrån hänsyn till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom att du använder vägen. Ersättningen ska bestämmas att betalas på en gång eller årligen i förskott under den tid som rätten att använda vägen avser. Tillfälliga tunga transporter för byggen, skogsavverkning eller liknande kan dock typiskt sett leda till att ytterligare ersättning än ovan nämnda ska betalas.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor.

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co