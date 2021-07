Våga satsa på svensk mjölkproduktion

Efterfrågan ökar, men samtidigt minskar utbudet. Världens mjölkproduktion förväntas bara öka med 0,8 procent i år, betydligt mindre än på många år.



Samtidigt spår Internationella Valuta­fonden att världens BNP-tillväxt blir drygt tre procent nästa år. Världshandeln börjar ta fart och den ökade ekonomiska tillväxten förväntas ge en ännu större efterfrågan av mejeriprodukter nästa år.

Återhämtningen har medfört kraftigt höjda priser på den internationella mejerimarknaden. Vad gäller smör talas det till och med om en brist på marknaden. Mejeriindustrins handelsorganisation Eucolait har nyligen krävt att EU-kommissionen släpper försäljningen av de kvantiteter som finns i interventionslagren.



Hur ska då denna positiva utveckling komma de svenska mjölkproducenterna till del? Lönsamheten är fortfarande pressad i många länder. I Sverige sjunker mjölkinvägningen för varje vecka. I vårt närområde lyckas dock Danmark, Tyskland och Nederländerna till och med öka sin mjölkproduktion.



Dessa expansiva mjölkländer ser Sverige som en intressant marknad att exportera till. Särskilt när det gäller ost. Nästan 90 procent av all hårdost som importeras till Sverige kommer från dessa länder. I år förväntas nettoimporten av hårdost bli omkring 30 000 ton. Detta motsvarar så mycket som tio procent av den svenska mjölkinvägningen.



Samtidigt tillhör Sverige de tio länder i världen som äter mest ost per person och år. Vi har en lång tradition av osttillverkning med unika ostsorter.

Med denna historik borde vi kunna locka fler

konsumenter att köpa svensk ost. Ändå väljer många konsumenter de utländska ostarna.



Här finns en utmaning för de svenska mejeriföretagen att vända trenden. Att välja lokalt och regionalt producerade livsmedel ligger i tiden. Dessutom finns svenska mervärden som gör att det borde vara naturligt att välja de svenska alternativen.

FAO rapporterade nyligen om att världen fått 100 miljoner fler undernärda under 2009. Sverige bidrar endast marginellt till den globala livsmedelsförsörjningen. Det är sällan någon frågar sig hur Sverige kan bidra till världens livsmedelsförsörjning.



Mjölkproduktion är en ypperlig näringsgren att främja för Sverige, för att vi ska kunna bidra till den globala livsmedelsförsörjningen, med de kvalitativa produkter våra mjölkföretagare och mejerier tillverkar. Så i

framtiden finns det möjlighet för svenska politiker att främja en utveckling av Sveriges mjölkproduktion som är bra inte bara för Sverige utan även för människor i vår omvärld. Det tycker jag vore en spännande fråga för vilken politiker som helst att driva.



Lennart Holmström

expert på markandsanalys och politik, Svensk Mjölk