Våga satsa på den gröna näringen, Reinfeldt

Med tanke på att jag har arbetat för de gröna näringarna och LRF i mer än 30 år, kan jag kosta på mig att ge några råd på vägen till dig, Fredrik Reinfeldt.



Jag brukar alltid börja med att definiera nuläget -?var står vi i dag, vilka styrkor och svagheter samt hot och möjligheter finns? I de gröna näringarna, som hela tiden skapar nytt tack vare solljus, klorofyll, vatten och näring finns oändliga möjligheter. Varje år startar en ny process, när vårbruket startar och grunden läggs för höstens skördar.

En styrka inom jord och skog är också all den kompetens som samlas där, all kunskap om naturen, djuren, maskinerna, företagandet med mera.



Nästa steg blir att försöka ta fram det önskvärda läget, vart vill vi egentligen komma? Det här är inte så enkelt som det kan verka vid första anblicken, något jag stött på hos många idrottare. Helena Jonsson, numera Ekholm, är en av dem som inte riktigt vågat tro på sin egen förmåga, sin fulla kapacitet. Nu ska Helena och jag jobba med att hon ska bli bäst i världen igen!



För att verkligen kunna sätta kraftfulla mål behöver vi släppa taget, kliva ut ur trygghetsburen och våga. Våga riskera att misslyckas, att kanske inte nå de där målen som vi satt upp. Men också riskera att faktiskt nå ända fram, att lyckas fullt ut. En som verkligen lyckades med detta var Johan Olsson, som tog flest OS-medaljer av svenskarna i OS i Vancouver. Där hade vi satt tuffa mentala mål som lyckades!



De gröna näringarna har potential att bidra med så mycket mer!

Här finns möjligheter att producera mer livsmedel, uppfött och odlat nära konsumenterna, med god djuromsorg och med minimala bekämpningsmedel.



Energi som kan produceras på många olika sätt, energi som hämtas lokalt och återgår i det eviga kretsloppet. Energi utan alla de negativa konsekvenser som exempelvis olja medför.

Besöksnäringen har fortfarande det mesta ogjort, framför allt på landsbygden - en resurs som ligger och väntar på att upptäckas av många tillresande. De vet bara inte om alla smultronställen ännu.



Det läge som har uppstått med en minoritetsregering är givetvis inte det som är allra mest önskvärt. Desto viktigare att mentalt våga se och tro på möjligheterna. Det är de som verkligen satsar, även i ett tufft läge, som har chansen att gå ut som vinnare. Det är ändå den borgerliga Alliansen som har de flesta väljarna, det är här svenska folket har lagt sina röster. Ett förtroende att våga leva upp till.



Mitt råd till dig, Fredrik Reinfeldt, är att se potentialen i de gröna näringarna och våga satsa framåt! Och ge vår jordbruksminister Eskil Erlandsson fullt stöd och resurser att lyfta de gröna näringarna.

Yes, I can?-?Yes, we can!



Stig Wiklund

regionchef LRF Västernorrland

mental tränare och coach