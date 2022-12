Våg av maskinstölder drabbade Värmland

Den stulna maskinen är ett skördeaggregat. Stölden ska ha ägt rum någon gång under helgen och anmäldes till Värmlandspolisen först under måndagsmorgonen. Koppoms maskin AB i Charlottenberg förvarar ett stort antal maskiner och har inte hunnit se efter ifall fler maskiner har stulits, skriver Värmlandspolisen.

Polisen i Värmland rapporterar samtidigt om ett flertal stölder under samma period. I Filipstad stals flera maskiner efter ett inbrott på en byggarbetsplats vid Gammalkroppavägen i Nykroppa. Flera rutor ska ha slagits sönder på maskinerna och diesel har stulits.Ett flertal maskiner och verktyg har också försvunnit från två företag vid Sågverksgatan i Karlstad under helgen. Samtliga stölder anmäldes under måndagen.