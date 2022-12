Väderstad varslar 100 anställda

Under förra året utgjorde Ryssland och Ukraina en femtedel av Väderstads försäljning och försäljningen till länderna har nu minskat kraftigt på grund av krisen i östra Ukraina.

Det kombinerat med en allmänt låg investeringsvilja i hela lantbruksbranschen gör att Väderstad tvingas skära ner.– Vi är givetvis mycket ledsna över att behöva vidta denna åtgärd och vi har väntat in i det längsta. Vi har under våren och sommaren sökt efter olika lösningar för att kunna behålla alla våra medarbetare. En av åtgärderna som genomförts har varit att införa stoppveckor i produktionen under fyra veckor, för att anpassa produktionen till efterfrågan. Detta har tyvärr inte varit tillräckligt, säger vd Christina Stark i ett pressmeddelande.Både tjänstemän och anställda inom produktionen berörs. Väderstad-Verken har totalt 700 anställda iSverige.