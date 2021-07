Väderstad gör nytt rekordår – trots corona

Resultatökningen kan delvis förklaras med kostnadsbesparande åtgärder, och minskade utgifter till följd av att många mässor har ställts in under året. Men företaget lyfter också fram det förlängda produktionsstoppet som ökade sommarledigheten med två extra veckor i somras, och som alltså genomfördes utan att årsomsättningen gick ner under fjolårets.