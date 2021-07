Nedläggningen i Ortviken innebär att SCA kliver av marknaden för tryckpapper, och ligger i linje med en långvarig trend. Sen 2007 har den svenska produktionen av grafiskt papper halverats, från 6 till 3 miljoner ton per år. Under en följd av år har marknaden krympt med 5 procent per år, men på grund av Coronakrisen har efterfrågan fallit med hela 30-40 procent det senaste halvåret. Både Ulf Larsson, SCA:s vd, och Henrik Sjölund, vd på Holmen, har vid presskonferenser den senaste tiden spått att den nivån troligen är bestående.