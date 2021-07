Utbyte mellan lantbruket och krögarna

Per Bengtsson, som driver prisbelönta PM och Vänner i Växjö, ser redan hur restaurangvärlden och primärproduktionen kan korsbefrukta varandra.

- Vi sitter extremt nära marknaden. Primärproduktionen är ganska långt från den som sitter och äter. Det är nyttigt i all verksamhet att få feedback om vilka reaktioner produkten får.



På PM och Vänner har man utvecklat samarbeten med lokala producenter och hittat lösningar på de logistiska problem som gör det svårt för många bönder att nå marknaden mer direkt.



Per Bengtsson tror att lantbruket av krögare och kockar kan lära om lockande förpackning och vad som faktiskt efterfrågas.

- Det handlar om att skjuta mitt i målet och inte en hagelskur. När primärproduktionen förädlar blir det mycket sylt. Det finns kanske inte ett behov av 800 olika marmelader. Vi ser ju vad som är svårt att få tag på och vad marknaden vill ha.



Men primärproduktionen har också kunskap att ge. Per Bengtsson lärde sig om tillgången på vilt av Svenska Jägarförbundets ordförande Torsten Mörner.

- Det var en liten aha-upplevelse att vår bransch skulle kunna använda vilt mycket mer än vad som görs.Sara Johansson