Harpest (tularemi) är en mycket smittsam bakteriesjukdom som drabbar flera varmblodiga djur – däribland människor, hundar, gnagare och hardjur.

Sprids via mygg

Utbredning

Anmälningspliktig

Smittan förekommer framför allt under sensommar och tidig höst.Bakterien sprids oftast av mygg, eller via kontakt med sjukt djur. Vid hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt, uppmanar SVA.SVA forskar på utbredningen av harpest och ber nu därför jägare och allmänhet att rapportera in fynd av döda harar, samt om möjligt skicka in döda harar som är i gott skick, förklarar biträdande statsveterinär Jonas Malmsten, SVA."Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och tillika zoonos, det vill säga den kan även smitta människor. Därför är det viktigt att både rapportera och skicka in djur för obduktion så att vi kan säkerställa en diagnos", säger han.