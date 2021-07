Utan vinst ingen näringsverksamhet

Ett par i Hjos kommun i Västra Götalands län har överklagat ett beslut om inkomsttaxering som nu Regeringsrätten har tagit ställning till. Paret som driver ett jordbruk har fött upp hästar avsedda för fälttävlan.



I inkomstdeklarationerna har all verksamhet redovisats som näringsverksamhet. Skatteverket menar att lantbrukarnas hästverksamhet saknar vinstsyfte eftersom makarna deklarerat ett visst underskott. Därmed ska den ses som en hobby, inte en näringsverksamhet. Både länsrätten och kammarrätten har avslagit parets överklagande och nu gör även Regeringsrätten samma bedömning.



Lantbrukarna menar att verksamheten de driver är en näringsverksamhet bland annat för kopplingen till fastigheten som den bedrivs på. De menar att en förutsättning för verksamheten med inkomst är innehavet av jordbruksfastigheten och dess produktionsresurser.



Skatteverket bestrider inte att paret bedriver näringsverksamhet, men deras fråga är om all verksamhet, även hobby eller rent privat verksamhet, som bedrivs på fastigheten kan utgöra näringsverksamhet.



Regeringsrättens gör bedömningen att verksamheten inte kan anses som förvärvsverksamhet. Inte heller att fastigheten har viss betydelse för hästuppfödningen gör att den per automatik ska ingå i näringsverksamheten.



LRF Konsults skattebyrå som har hjälpt paret att överklaga skriver i en kommentar om domen att "mot bakgrund av regeringsrättens dom måste den som vill bedriva näringsverksamhet fokusera på sitt vinstsyfte."

LRF Konsult har tagit fram en handlingsplan för detta med olika verktyg för de hästföretagare som vill ha hjälp. ATL.nu