Utan beteskrav kan vi få betalt för kor på bete

Du skriver att du cyklar förbi en hage med doft av komockor. Det kommer du att kunna göra även om beteskravet upphör. Lagen som nu finns gör att vi inte kan ta betalt. Skillnaden blir att du får betala vad det kostar oss mjölkbönder att ta fram den mjölken.

Det kanske är det du inte vill? Betala vad det kostar alltså. Sanningen är att tack vare att vi mjölkbönder inte har fått betalt för vad det kostar att producera mjölk i Sverige har mjölkproduktionen minskat oavbrutet i 30 år i Sverige. Under samma tid har 90 procent av bönderna försvunnit.

Att kor inte behöver beta är ganska självklart. Det bevisar de nio månader per år de inte går ute. Det är däremot väl bevisat att under betesperioden ökar cellhalten och därmed också risken för juverinflammationer. Dessutom tillkommer parasitproblem, sommarsjuka, betesfeber med mera under betesperioden.

Du nämner att skador går ner under sommaren och att klövar läker ut. Detta stämmer inte heller. Under regniga somrar ökar risken för klövspalt markant när djuren går på bete liksom att de dricker ohygieniskt vatten. Detta visar den forskning som görs i praktiken på gårdsnivå varje dag året runt. Ett annat uttryck för detta är erfarenhet. Varje dag lär vi oss något nytt som används för att förbättra för djuren.

Vår erfarenhet är att när vi fritt kan välja om vi vill ha djuren ute eller inne blir det som bäst för djuren. Du skriver ”med fördel hålls korna inomhus under den del av dygnet de faktiskt äter och utomhus på natten då de idisslar och sover”.

Detta är ren okunskap om hur mjölkproduktionen numera fungerar. Många mjölkar tre gånger per dag och mjölkar under en del av natten. Andra har mjölkrobot som går dygnet runt och hos alla äter djuren även under natten.

Det mest anmärkningsvärda är dock ditt uttalande om att ingen forskning behövs. Vad vi vet har ingen forskning gjorts på flera decennier. Vi kan därmed konstatera att den utbildning du har och den del av SLU där den finns omedelbart inte fyller någon funktion och kan läggas ner.

Stefan Gård, Claes Jonsson, Mats Karlsson, Ulrik Iseborn, Peter Pettersson och Magnus Svensson

Styrelsen Sveriges mjölkbönder, samt många andra medlemmar