Usla pensioner väntar många bönder

Vicke Sjöstrand på LRF Konsult konstaterar att många lantbrukare har haft för låga pensionsgrundande inkomster. Han är expert på pensionsfrågor och arbetar dagligen med lantbruksföretagares ekonomi.

Han har tittat närmare på Leif Anderssons pension och konstaterar samma sak som Leif Andersson själv; det är inte de sista åren innan man går i pension som inkomsten ska vara hög.

Om fler lantbruksföretagare använde sig av LRF Konsults system där man kan analysera sin pension ökar förutsättningarna för att man inte ska hamna i pensionschock.



I Leif Anderssons fall var det för sent, men en analys av hans inmatade siffror ger ändå en bild av hur illa det kan bli för många lantbruksföretagare.

Det verkliga utfallet visar på en pension på 116 200 kronor per år för Leif Andersson. Om han i stället för noll-åren hade haft motsvarande sin egen genomsnittsinkomst hade det blivit 130 500 per år. Noll-åren har således inte spelat så väldigt stor roll. Men om Leif hade uppnått maximala pensionspoäng för en person född 1944 hade beloppet i stället varit 233 100 kronor per år, eller 19 425 kronor i månaden.

- För väldigt många lantbrukare ser det ut som för Leif, säger Vicke Sjöstrand.



Han tycker ändå inte att det behöver vara fel att ta ut en låg inkomst från pensionssynpunkt men han konstaterar att sjukpenningen förstås påverkas negativt.

- Men låga inkomster slår mot pensionen och då måste man använda de pengar man inte betalat in i skatt till något annat sparande som kompenserar den låga pensionen, säger han.

Att bara försöka komma undan skatt utan att göra investeringar man kan ha nytta av när man blir äldre straffar sig, enligt Vicke Sjöstrand.

Om man som Leif Andersson bara får 7 600 kronor efter skatt varje månad, är det illa nog om man inte kan komplettera med andra pengar.



För dem som inte planerat för pensionen kan det komma ytterligare en chock.

- Med så låg pension kan det vara svårt att bo kvar på gården om det finns lån och räntor som ska betalas, säger Vicke Sjöstrand.

Många bönder ser sin skog och sin mark som pensionsförsäkring.

- Men då ska man ha planerat för det och vara beredd att flytta från gården. Skog kan man förstås avverka och klara sig ett tag på, säger Vicke Sjöstrand.

Hans poäng är att marken och skogen bara är en pensionsförsäkring om det kan omsättas i pengar.Dan Birgerson