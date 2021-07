Uselt år för Valmet

Valmet går mot ett mycket dåligt år vad gäller nyförsäljning. Mellan januari och november såldes bara 30 skotare. Samma period i fjol sålde man 82 stycken - ett tapp på 63 procent.



-Vi ville minska våra begagnatlager så då har vi hållit igen på nyaffärer. Det gäller att ha en balans. Man kan inte bara byta in och sedan inte bli av med inbytena, säger Sten Kanebo, försäljningschef på Komatsu Swelog.





Tar tillbaka varsel

Stor framgång

Komatsu sade tidigare i år upp folk och minskade produktionskapaciteten, men börjar nu se en vänding och har tagit tillbaka en del varsel.-Orderingången har varit väldigt bra under hösten.I snitt är nedgången i branschen på omkring 25 procent i Sverige. För Ponsse har det också varit ett dåligt år totalt sett, då den viktiga hemmamarknaden i Finland gått in i väggen totalt. Vid fabriken i Vieremä har man kapacitet på 1 000 enheter per år. Förra året tillverkade man mellan 850 och 900 maskiner, i år blir det omkring 300.I Sverige har dock Ponsse haft en väldig framgång jämfört med konkurrenterna.Försäljningen av skotare har, tvärt emot branschen i stort, ökat med nästan 30 procent.-Det har tagit relativt bra fart de sista månaderna, utan någon som helst tvekan, säger Jerry Wannberg, chef för Ponsse i Sverige.John Deere håller sig kvar på försäljningstoppen. Man tappar ganska mycket i försäljning, men inte mer än branschen i snitt och behåller därför sin marknadsandel.Till skillnad från skördarna redovisas statistiken för skotare öppet och samlat eftersom de måste registreras i bilregistret. Hans Dahlgren