USA ger klartecken för ny gmo-kombination

Det är nyligen framtagna sojaböns- och bomullsplantor som inspektionen APHIS inom USA:s jordbruksdepartement som fått ett preliminärt godkännande. Enligt företaget ska grödorna vara motståndskraftiga mot det nya ogräsmedlet.

Monsantos genmodifieringar kritiseras hårt av miljöorganisationer, och det här gången är inget undantag.– Det här är bara den senaste i en ändlös serie tjänster från vår regering till Monsanto, säger Gary Ruskin, chef för US Right to Know, en livsmedelforskningsgrupp, enligt Reuters.Ett slutligt godkännande behövs ännu från USA:s naturvårdsverk Environmental Protection Agency.