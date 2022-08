Urstark skogsindustri driver upp markpriserna

Genomsnittspriserna i Sverige gick under första halvåret upp med 5,4 procent till 84 000 kronor per hektar skogsmark, med de största ökningarna i södra delen av landet där priserna har gått upp med 7,7 procent, enligt statistik sammanställd av från Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Den ökande trenden från förra året, då värdet per kubikmeter steg med mer än tio procent, håller därmed i sig och nivåerna har aldrig någonsin varit högre i någon del av Sverige.