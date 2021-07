Uppvisning som tar skruv

PARIS ATL

Hur lockar man folk på en mässa?

Jo, man har intressanta grejor att visa, förstås. Men Väderstad kan knepen: man ger bort något gratis och man visar något lite spektakulärt.



Mässvärdinnorna hade ett styvt jobb att hinna rulla ihop och dela ut de stora affischer Väderstad bjöd på.



Stora bilder på stora röda och gula maskiner kommer nu att pryda många franska väggar.



Kring Helen Oscarsson flockades folk när hon stoppade skruv i såmaskinsutmatningen Fenix, som sitter på Spiritmaskinen.



Nu finns den i en stryktålig, elektrisk version, vilket visas av att den matar ut skruv lika bra som utsäde.





- Skruv, bult, sten, handske, spett, you name it! sa Helen Oscarsson.



Next i modellnamnet betyder att Spiritmaskinen uppdaterats med, förutom utmatningen, en mjukare gummiupphängning, med tre i stället för fyra gummielement, av såbillarna för bättre följsamhet.



Spirit kan nu också förses med Biodrill, Väderstads pneumatiska sålåda för insådd. Lars Vernersson