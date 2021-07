Uppstickare pressar stora mejeriföretag

Sju Gårdar bildades 2007 då mjölkpriset enligt många nått sin botten.



I februari 2009 när mjölkpriset var ännu lägre hade Sju Gårdar nått butikshyllorna i Uppsala. Ändå säger lantbruksprofilen Elisabeth Gauffin, en av delägarna i Sju Gårdar, att en av förklaringarna till det snabba genomslaget är att man har haft tur med tajmingen.



Elisabeth Gauffin menar att när Sju Gårdar lanserades var man helt i takt med marknaden och samhällsklimatet i allmänhet.

Stort intresse

- Intresset för närproducerat och ekologiskt har ökat starkt och vi har sett nya kunder som tidigare inte köpte ekologiskt.

Statstiken stödjer henne. Ekomejerimarknaden har ökat drygt 10 procent per år.



Anmärkningsvärt på mejerimarknaden som helhet, per capita-konsumtionen har fallit med 4 procent sedan 2004. Men det är inte bara Sju Gårdar som tänker lokalproducerat i dag.



Föreningens samarbetspartners och konkurrenter på Uppsalamarknaden, Milko och Gefleorten, har båda satsat på lokala märken. Gefleorten utmanar Sju Gårdar genom att lansera en Upplandsmjölk från ett 50-tal gårdar i länet.

- De hade redan sådana planer när vi började samarbeta och vi räknar med att både Skånemejerier och Arla Foods kommer med liknande produkter, säger Elisabeth Gauffin.



Gefleortens konventionella Upplandsmjölk introducerades i februari och det har inte gått som förväntat, enligt marknadschefen Ove Alm.

- Uppsalamarknaden är ny för oss och vi måste erkänna att det varit ganska tufft i portgången.



I dagsläget planerar Gefleorten inte några egna ekoprodukter på Uppsalamarknaden utan ser Sju Gårdars ekosortiment som "sitt", en syn Elisabeth Gauffin inte har något emot.

- Det ser jag bara som positivt och ett bevis för hur liten och stor kan samarbeta.

- Konkurrens behöver inte betyda att en vinner och en annan förlorar. Handlarna vill ha alternativ och finns det bara en svensk aktör så blir importen det enda alternativet, tillägger maken Göran Gauffin.



De arbetar nu med att klimatcertifiera mjölkgårdarna för att ytterligare vässa affärskonceptet, ett arbete som också visat sig ha en stor potential för kostnadsbesparingar på gården.

- Vi har hittat många punkter där vi kan spara, inte minst på el, säger sonen Lasse som tillsammans med brodern Erik tog över gården vid årsskiftet.



Första året har Sju Gårdar vägt in knappt fem miljoner kilo mjölk.



I den ledande Icabutiken i Uppsala centrum säljs deras ekologiska fil för 14,50 kronor, 16 procent mer än konkurrenten Arla Foods.

- Att vi inte prisat oss in i marknaden tror jag haft betydelse för den acceptans vi fått för vårt koncept, säger Elisabeth Gauffin, som tidigare suttit med i Arla Foods styrelse och som i år lämnar LRF:s förbundsstyrelse. Jerry Simonsson