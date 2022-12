Upproriska röster mot beteskrav

Beteskravet för mjölkkor har kanske aldrig diskuterats så mycket som nu.

Otänkbart för mp

Öppen minister

"Är väldigt fyrkantigt"

Inga egna initiativ

Kan ändra på eget bevåg

Förtroendeomröstning

För politiker och bondeföreträdare är det inte längre en självklarhet att försvara det. Men det betyder inte att det nödvändigtvis väntar några större förändringar i lagstiftningen.Det finns flera anledningar till det, och de hittas i båda blocken. För Miljöpartiet är det otänkbart att minska kornas möjligheter att beta.– Vi tycker det är viktigt med en bra djurhållning, men också att det vore väldigt, väldigt dumt, näringspolitiskt, att nagga på det mervärde det faktiskt är, säger Stina Bergström, som sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för Miljöpartiet.Hos regeringskollegan Socialdemokraterna låter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht via mejl meddela att han är öppen för administrativa ändringar.Statsrådet har inte svarat på vad som omfattas av den formuleringen. Den rakaste tolkningen är att det gäller frågor om rapportering och kontroll, men inte praktiska förändringar av hur, var och när korna ska få beta.Vänsterpartiet har samma inställning som Miljöpartiet.Kristdemokraterna är det parti som gått längst, Som ATL tidigare skrivit föreslår de att mjölkgårdar med lösgående besättningar ska undantas från beteskravet. Centerpartiet kan tänka sig samma sak.Moderaterna har inte lagt något skarpt förslag, och landsbygdspolitiske talespersonen Ulf Berg ser inget brett stöd för undantag från eller avskaffande av beteskravet.Däremot vill partiet att lagstiftningen ses över.– Systemet är väldigt fyrkantigt.I Sverigedemokraterna har frågan diskuterats ingående, men någon gemensam slutsats har inte nåtts. Anders Forsberg, jordbrukspolitisk talesperson, ser dock möjligheter till modernisering av lagstiftningen. Men det är ingenting som partiet tänker driva.– Vi kommer nog inte att ta några egna initiativ.I Folkpartiet har frågan inte diskuterats överhuvudtaget med syfte att nå en gemensam ståndpunkt, enligt riksdagsledamoten Lars Tysklind.– Men från Folkpartiets sida värderar vi djurvälfärden högt och det får sättas in i det sammanhanget.Själva beteskravet finns i en förordning, som regeringen kan ändra i på egen hand. Chansen, eller risken, att regeringen ska ta några initiativ till mer långtgående förändringar av beteskravet är för tillfället låg.Då återstår för oppositionspartierna att driva frågan i riksdagen, vilket Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna uttryckt vilja att göra.Ulf Berg kan tänka sig ett Alliansförslag, som skulle kräva stöd av Sverigedemokraterna för att gå igenom. Det blir i så fall ett tillkännagivande till regeringen att ändra i förordningen.Sådana uppmaningar har snart sagt alla regeringar ignorerat när det gällt frågor de inte själva stöttat, men Ulf Berg är redo att ta till vassa vapen för att få fram en ändring.– Om vi ställer krav på regeringen, då måste de ju börja göra ett och annat annars får man väl tillgripa förtroendeomröstning.LÄS MER: "Vi är hjärtligt trötta på proffstyckarna". Mjölkbonden Per Andersson ger sin syn på beteskravet i tisdagens pappers-ATL.