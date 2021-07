Upprätta förtroendet för vår djurhållning

Vi har genomlevt såväl grisskandal som minkskandal och trots hårt tryck vägrar Eskil Erlandsson att införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött. Förtroendet för djurhållningen är skadat.



Vi kan inte acceptera att kött som kommer från ett annat land är svenskmärkt. Det är att lura konsumenter och göra det väldigt svårt att göra aktiva val. Vi ser behovet av att skapa ett uthålligt samhälle och ta tillvara på konsumenternas vilja att köpa närproducerad mat.



Vi kan inte heller acceptera att alla de som sköter sig och tar väl hand om sina djur konkurrerar med mindre seriösa aktörer. Det blir ett osunt konkurrensförhållande som skadar alla seriösa och duktiga bönder.



Konsumenter måste få veta var köttet kommer ifrån. I dag finns bara obligatorisk ursprungsmärkning av nötkött. Vi rödgröna har enats om att återupprätta förtroendet för svensk djurhållning. Om vi får väljarnas förtroende den 19 september kommer vi att driva på för obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött inom EU.

Vi menar att ett sådant krav skulle göra svenskt kött mer konkurrenskraftigt gentemot lågprisländerna.



Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har även föreslagit i riksdagen att ha miljöinriktade offentliga upphandlingar, så att stat, landsting och kommuner köper in närproducerade och ekologiska livsmedel.



Vi rödgröna vill också inrätta en djuretisk ombudsman. DjurO ska verka för en god etisk grund och kunna utvärdera djurskyddskontrollen, som blivit sämre och sämre under den borgerliga regeringen. DjurO ska också arbeta med att ta fram artkaraktäristika och göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd. Vi anslår 20 miljoner kronor för detta i vårt budgetalternativ.



I stället för att prioritera miljö- och jordbruksfrågor har regeringen prioriterat att sänka skatterna med närmare 100 miljarder. Fyra år till i samma stil kommer inte att förbättra miljön, jordbruket eller maten. Vi har ett bättre alternativ. Den som värnar om en bra svensk djurhållning och goda villkor för såväl konsumenter som producenter bör rösta på Socialdemokraterna den 19 september.



Anders Ygeman (S)

