Uppgörelse om Brexit nära – utkast är klart

Tullunion och revidering

Stark skepsis

Från nordirländska unionistpartiet DUP, vars stöd är nödvändigt för att ge premiärminister May en majoritet i underhuset, är de inledande kommentarerna minst sagt avvaktande.

– Det svåra för May är om hon kan göra alla nöjda? Det kommer att bli väldigt svårt att sälja, skulle jag tro. Men låt oss vänta och se hur detaljerna ser ut, säger DUP:s biträdande partiledare Nigel Dodds till BBC i Nordirland.

Kallas in till May?

Enligt brittiska tidningen The Sun kallas brittiska regeringsledamöter nu enskilt in till premiärminister Theresa May.