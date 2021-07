Uppgörelse om banantullar på väg

Bananproducenterna ska enligt källor vid WTO ha gått med på en kompromiss som går ut på att EU trappar ner sina importskatter på bananer i tre omgångar, under en period på tio år.

Skatterna ska därmed minskas från dagens 176 euro per ton till 114 euro per ton.



Banankonflikten har varit långdragen och bananproducenterna i Latinamerika har hotat med att försöka få WTO att godkänna sanktioner mot EU. ATL.nu