Uppgång ingen trendvändning

Rapsfrö är onormalt dyrt i förhållande till vete: sälj november raps och köp november Matif-vete.

EURSEK har fortsatt att falla. Rekyler är säljtillfällen. Skuld och underskottssituationen i flera europeiska länder är mycket värre än i Sverige 1991.

Eurex Hogs-kontraktet går nu att handla direkt på börsen via vår nätmäklartjänst TraderOn-Line.



Vete

Vetepriset vände upp i veckan. I måndags stängde novemberterminen lägre, på 127.50. På tisdagen fortsatte prisnedgången initialt, men sedan vände marknaden upp och stängde på 127.75. Som högst i fredags handlades terminen i 131 euro, men veckan stängde på 130.50. Det blev alltså en prisuppgång på 2.75 euro per ton på veckan.

I torsdags släppte den franska analysfirman Tallage sin marsutgåva av StrategieGrains.



Andrée Defois och hennes kollegor prognosticerar en veteskörd i Europa (EU-27) på 134.1 mt, vilket är 0.6 mt lägre än i februarirapporten. USDA:s marsrapport hade 138.14 mt för EU-27 (oförändrat sedan februari). Vi uppfattar att StrategieGrains tar större hänsyn till de rapporter om utvintring som kommit, bland annat från Polen, som vi tidigare skrivit om (extrem risk för gulrost). Värst drabbat tycks Danmark vara. I Danmark smälte snön i början av mars, men från 4 mars föll temperaturen igen, ner till -19 grader. Fälten var då oskyddade och väldigt blöta och det blev stora skador på sina håll. StrategieGrains har därför sänkt avkastningen till 7.48 t/ha mot 8.12 förra året. Tyskland tycks ha klarat sig bra. För Sverige och Finland är det för tidigt att säga något. Snömögel sprider sig som bekant först efter att snön är borta.



Det här är första sänkningen av skördeprognosen som vi ser. USDA kom som bekant med en höjning förrförra veckan.

Samtidigt rapporteras från USA att det har kommit mycket nederbörd över vetefälten, särskilt i Texas och Oklahoma. En jordbrukare sade att han aldrig sett Texas så vått och slog fast att det inte kommer att vara några problem med torka i år. USA ser ut att kunna få en väldigt bra skörd i år.



När det gäller lagren är det intressant att notera att under 09/10 ökade utgående lager beroende på stor skörd och en efterfrågan som inte låg på motsvarande nivå. Nu har priserna kommit ner så pass att efterfrågan skulle kunna öka, t ex till etanoltillverkning. Under året väntas Agroetanol t ex använda 30,000 ton mer vete.



Det ser ut på snarlikt sätt i Belgien, Nederländerna, UK, med flera länder. Efterfrågan på kvarnvete väntas öka, medan den minskar för djurfoderproduktion. Medan vi såg en ökning av utgående lager förra året, är situationen annorlunda för 10/11 med i nästan oförändrade utgående lager. Finland har kvar sitt lager som är större än Sveriges, vilket borde innebära lägre priser fritt gård allt annat lika, i Finland än i Sverige.



Vårbruket är redan igång i Frankrike och Storbritannien, medan det som bekant inte kommit igång i Norra Europa. Generellt sett är det inte för sent, men det är sent. För korn kan det om jag förstått det rätt, leda till högre proteinnivåer, vilket torde ha en positiv påverkan på maltkornspriserna. Om den kalla och torra våren håller i sig, kan detta bli ett tema för marknaden.



Nedan ser vi prisutvecklingen på Esterel maltkorn FOB Creil i euro per ton.



Källa: Office National Interprofessionel des Grandes Cultures (ONIGC)



Kanske, endast kanske, är det så att de rapporter som kommer under våren, pekar på mer problem med utvintring, och högre efterfrågan från etanolindustri. Grispriserna i USA har också stigit ordentligt hela året, vilket successivt bör öka antalet djur, som varit minskande pga lågkonjunkturen. Det tycks som om USA (som vanligt) ligger före Europa ur lågkonjunkturen. Europa, däremot har vad bankens ekonom Martin Enlund kallar ett finanspolitiskt Ragnarök framför sig, med stora budgetunderskott och skrämmande stora statsskulder att hantera, vilket antingen kan göras med inflation, men i första hand med högre skatter, högre pensionsålder och ökat sparande, vilket är konsumtionsdämpande.

Vi har sett hur Chicago och Matif de senaste åren haft en mycket god samvariation. Det naturliga för Nordeuropeiska jordbrukare och handlare har varit att enbart prissäkra på Matif. Men det kan absolut vara värt att sälja terminer inte på Matif för prissäkring, utan på CBOT. Terminspåslaget är så mycket större där. Vartefter tiden går "glider" priset ner längs terminskurvan. Det har en gynnsam inverkan på prissäkringsresultatet.

Investerare däremot gör bäst att hålla sig till Matif, och därför har våra investeringsprodukter också Matif som underliggande.

Slutsats: Vi har fått en rekyl uppåt, mot trenden, som är nedåtriktad. Lagren är alltjämt stora, framförallt hos de klassiska exportländerna. Det gör att vi tror att i likhet med veckans uppgång, kommer vi att få se stora säljintressen på prisuppställ. Det är lite för tidigt att positionera sig för prisuppgång. Sälj gärna Chicago. Om du måste, köp Matif.



Majs

Informa, den fristående analysfirman i USA har justerat upp sojaarealen i USA med en dryg procentenhet från sin januariprognos. De har alltså justerat ner majsarealen till 88.4 miljoner acre, från januariestimatet på 89.6 miljoner acre. Detta fick priset på majs att stiga mot slutet av veckan.

Som nämnt under vete ovan, är det också rejält blött på åkrarna. Det finns en oro för hur bra sådden ska bli.

Att dollarn var så stark i veckan bidrog till att prisuppgången inte blev så stor som den annars hade kunnat bli.







Torbjörn Iwarson