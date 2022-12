Uppfräschad Skogsskada ser dagens ljus

Nya trädarter och fler beskrivningar av skadeorsaker har lagts till. Det har också blivit enklare att rapportera in skogsskador, något SLU hoppas att fler ska göra.

Det går nu att skicka med bilder i skaderapporten och ange skadeposition.En av de skogsskador som är aktuell under våren är svampsjukdomen tallskytte som kan orsaka skador i södra Sverige.Europa får in mellan 6 och 8 nya skogsskadegörarer per år. Lärkborre och tallsjukdomen Diplodia är nya arter som behöver hållas koll på, enligt SLU.