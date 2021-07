Uppfödare behåller sina tjurkalvar - priset rusar

Priset på tjurkalvar har stuckit i väg. Anledningen är att djuren när de blivit slaktmogna berättigar till handjursbidrag, ett system som försvinner 1 januari 2012.

Därför är det många bönder som nu behåller sina tjurkalvar för att få så högt tilläggsbelopp som möjligt på gårdsstödet när handjursbidraget omvandlas.



Tilläggsbeloppet räknas fram som ett genomsnitt av vad uppfödaren har fått i handjursbidrag under den så kallade referensperioden som inleddes i höstas och sträcker sig fram till den sista december 2011.

- Det är mycket spekulation i det här för tillfället, säger Hans Larsson, livdjursförmedlare på Scan.





Listan ändrades

Väntetid

Livkalvar klassade som plus eller prima (tjurkalvar) betalades för exakt ett år sedan med 16,75 kronor kilot respektive 13,75 kronor enligt Scans notering. Sedan dess har noteringslistan ändrats och Scans dotterbolag Svenska Livdjur och Service betalar den här veckan 24 eller 23 kronor kilot för pluskalvar beroende på om det är SRB eller SLB. För tjurkalvar klassade som prima är motsvarande betalning 21 och 20 kronor kilot.Det motsvarar prisuppgångar på 40-50 procent.Vad gäller kvigkalvar som inte berättigar till handjursbidrag är prisskillnaden marginell jämfört med ett år bakåt i tiden.Specialiserade uppfödare som är beroende av att kunna köpa in kalvar blir lidande. Just nu är det väntetid. Huruvida bristen blir bestående är svårt att sia om, menar Hans Larsson. Han tror dock att läget klarnar efter sommaren:- Då föds de kalvar som inte hinner växa till sig så pass att de berättigar till handjursbidrag innan referensperioden går ut.Jan Olsson