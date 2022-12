Uppdraget slutfört – jätten är bärgad

För en vecka sedan flyttades 32 tonsmaskinen 180 grader på botten. I tisdags anslöt ytterligare en 32 tonsgrävare och arbetet med att flytta maskinen drygt 125 meter mot stadig mark återupptogs.

Och på onsdagseftermiddagen lyckades Assistancekåren bärga maskinen efter flera veckors arbete.– Det tog emot i slutet. Man ser banden även om den inte är helt uppe, men till 97 procent, berättar Patrick Trägårdh, ATL:s fotograf på plats, på onsdagseftermiddagen.Grävmaskinen står vertikalt och har fastnat på en kant och på seneftermiddagen försökte bärgarna att lyfta den något. Sedan återstår lastning på en maskintransport.Historien tog sin början i februari när en 20 tonsskotare sjönk ned i myren mellan Vännäs och Bjurholm i Västerbotten där Holmen Skog höll på med skogsavverkning.Grävmaskinen som togs dit för att dra upp skotaren – sjönk även den.Den minst sagt ovanliga bärgningen av de båda maskinerna inleddes i början av mars. Då bärgades först skotaren med hjälp av körplåtar som lades ut på myren. Sedan började funderingarna på hur man skulle få upp den 32 ton tunga grävmaskinen som skulle komma att orsaka betydligt med huvudbryderi.När arbetet inleddes förra veckan låg grävmaskinen på sex meters djup. En extra tungbärgare anslöt. Fastighetsbalkar stacks ned i myren, men flera kedjor gick av under försöken och myren visade sig inte hålla för trycket av maskinerna.– Jag är grymt imponerad av Assistancekårens arbetsinsats. De har provat många olika metoder och titt som tätt behövt flytta bärgarna för att myren inte har hållit. Det är modiga grabbar, marken har varit så fruktansvärt instabil, säger Patrick Trägårdh.Den metod som till slut blev den lyckade var att gräva en gång för att sedan dra maskinen mot fast mark. Några oljeläckage i myren har inte konstaterats under arbetet.Den avancerade bärgningen har pågått under flera veckor och myren ser nu ut som något av ett krigsområde, uppgrävt och med nedstuckna balkar.– Under mina 19 år som fotograf har jag aldrig varit med om maken till bärgning, säger Patrick Trägårdh.Kostnaden för bärgningen har tidigare beräknats uppgå till hundratusentals kronor.