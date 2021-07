Uppdämt behov bakom maskinköp

- Vi har inte på något sätt ökat andelen egna maskiner, vi har till och med avvecklat under senare tid, säger Rolf Edström, informationschef på Sveaskog.



- Under konjunktursvackan var det vissa investeringar som vi sköt på för att hålla upp kassaflödet. Och eftersom fler gjort likadant har leveranstiderna hos tillverkarna blivit lite längre.



Enligt uppgifter från Transportstyrelsen har SCA, Stora Enso och Sveaskog registrerat 10 nya skotare under januari och februari, redan fler än under hela förra året. Bolagen har också köpt skördare i motsvarande omfattning.



Men det handlar alltså inte om att bolagen utökar sin egen avverkningskapacitet, utan på uppskjutna inköp.

- Den stora anledningen till att det är lite mer just nu beror på att vi låg lågt 2009 och 2010, så behovet har varit uppdämt, säger Lennart Hult, teknik- och inköpschef på Sveaskog.



Att valet oftast fallit på maskiner från John Deere beror på den nya hytten.

- De har ju en ny maskinserie med roterbar hytt, som man menar ger en bra arbetsmiljö och förhoppningsvis en bra produktivitet, säger Rolf Edström på SCA. Torbjörn Esping