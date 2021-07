Uppåt för vete men pressat för ekospannmålen

Slutpriserna för både kvarnvete, fodervete, stärkelsevete och vårvete i pool 1, som gäller leverans under skörden, ligger på en högre nivå än förra året. Med undantag för 2018 då torkan drog upp prisnivån får man gå tillbaka till 2013 för att hitta poolpriser som matchar årets kvarnvetepris på mellan 1 580 och 1 650 kronor per ton beroende på prisområde. Hösten har bjudit på en stor prisuppgång och kvarnvetepriser på mellan 1 800 och 1 900 kronor per ton har noterats för leverans under lagerperioden. Några orsaker till uppgången är en stor efterfrågan från länder i Mellanöstern och i Asien och en sämre majsskörd i USA än förväntat. Kinas överraskande stora köp av sojabönor, majs och vete har också fått priserna att stiga.