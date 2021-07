Uppåt för traktorregistrerade fyrhjulingar

Under samma period minskade det klassiska segmentet med 16 procent och landade på 3 900 registreringar, vilket kan jämföras med det traktorregistrerade segmentet som landade på 4 100 fordon.

– Huvudorsaken tror jag beror på att den är skattebefriad under vissa former som utebliven vägskatt, och att man får köra den på allmän väg om man exempelvis vill ploga snö eller så. Då kan man välja på traktor A eller snabbgående traktor B som får köras i 50 kilometer i timmen och som sen ska in på Bilprovningen, säger Hans Karlsson, ägare till Uppsala Fritid, som säljer bland annat fyrhjulingar.