Uppåt för sojabönorna

Vete

Matif:s novembertermin (2011) sjönk något sedan förra veckan. Tekniskt har vi ett motstånd på uppsidan strax ovanför 220 euro. Vi har också ett stöd som ligger strax under 220. Ett utbrott åt något håll är oundvikligt i veckan som kommer. Utbrott genom stöd eller motstånd ger viktiga signaler om den fortsatta kursrörelsen - uppåt eller nedåt. Kanske kommer utbrottet efter WASDE-rapporten på tisdag.



Crop ratings, som börjat komma igång för det nysådda höstvetet i USA ligger på låga 46% Good/Excellent. Det har blivit torrare i USA.

Ryssland har sått 14.6 miljoner hektar vintergröda mot fjolårets 17.5 miljoner hektar. Vete är just nu drivet av produktionsstörningar så den lägre sådden ger fortsatt stöd. Även om Ryssland kan så mer vårgröda så kommer inte nästa skörd att räcka för att skapa lager som kan gå på exportmarknaden.

Priserna i Ryssland har fortsatt att stiga och i nyheterna berättas om att djur slaktas i ökande omfattning. Enligt officiell statistik har fodermängden per djur minskat med 17 procent hittills i år.



USDAs nästa estimat för utgående globala lager kommer på tisdag, dagen före kommer rapport från Australien för hur vetesituationen ser ut där.

Vi tror vi kan dra åt intervallet till: köp om priset går över 224 euro (Nov 2011) och sälj om priset går under 216, i alla fall på kort sikt. Annars är vi neutrala.



Maltkorn

Maltkorn stärktes i veckan och nästa års novemberkontrakt handlades upp till 223 euro per ton. Maltkornsmarknaden har sedan slutet av augusti befunnit sig i en konsolideringsfas. Det är svårt att säga om det ska bli ett slut på den processen nu. WASDE på tisdag kan komma att visa vägen.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg till över 400 euro per ton för november 2011. Marknaden för rapsfrö har nu lämnat det intervall av konsolidering som priset befann sig inom under hösten.

Vi tror att priset på rapsfrö kommer att fortsätta sin uppgång, driven av efterfrågan på vegetabiliska oljor och sojamjöl från tillväxtländerna i världen framför allt.



Sojabönor

Januarikontraktet på CBOT steg ytterliggare 3,4 procent i veckan till 1284 cent.

Just nu är det efterfrågan som driver soja. Kina har en enorm aptit på soja och importerade mer än 900 000 ton under senaste veckan.

Även om de flesta förväntar sig en stark amerikansk sojasiffra i WASDE på tisdag så förväntas en reduktion i utgående lager 2010-2011 efter den höga exporten.



En annan prisstärkande faktor är den sena sådden i Brasilien, vilket kan tvinga importörer att förlita sig på den amerikanska 2010-11 skörden under längre tid än normalt.

Sojas prisutveckling hänger nu mycket på Sydamerikas skörd och problem där kommer inte att stå i harmoni med den växande kinesiska sojaimporten eller de resterande amerikanska lagren.



Majs

December-majs var upp 1 procent till 588 cent under veckan.

Just nu har marknaden inte klart för sig var totala produktion från årets skörd ska hamna. Det finns vissa förväntningar att USDA kommer sänka avkastningen ytterliggare i WASDE rapporten den 9/11.

När produktionen blir mer klarlagd så kommer fokus flyttas på efterfrågan. 33 procent väntas gå till etanolindustrin, 10 procent till annan industri och utsäde, medan exporten väntas bli 14 procent. Under årets första 8 månader så har halva exporten gått till Japan, Syd-Korea och Taiwan. Japan har ensamt köpt 30 procent av exportvolymen. Vi tror att denna post kan överraska uppåt för resten av året. JPY har stärkts mot USD sedan juni. När US majs har gått upp med 65 procent så har samma kontrakt bara gått upp med 45 procent i JPY.



Inför tisdagens rapport kan det vara bra att känna till att de fristående analysfirmorna nu ligger kring 155 bu/acre och det är vad som är diskonterat, men analytiker brukar justera för att anpassa sig, så sanningen skulle faktiskt, gissningsvis, kunna vara 150 bu/acre.

Men vi ska komma ihåg att genom att minska användningen av majs till etanol, skulle man kunna minska den negativa mänskliga effekten av bristen på majs. Men vi är inte framme vid den debatten än.



Gris

Gris terminerna med avräkning i december steg 2 procent under veckan och står i 67 cent/lb.

Det senaste amerikanska restaurangindexet visade på en välkommen uppgång i förväntningar och verkligt utfall. Indexet visar sammanställningen av en enkätundersökning som National Restaurant Association (NRA) gör varje månad. Undersökningen fångar indikatorer som: försäljning, beläggning, arbetskraft, och investeringar. Det är uppmuntrande att gapet mellan förväntningar och verklighet börjar slutas och de amerikanska restaurangerna börjar komma ur lågkonjunkturen.



Det verkar som om branschen i Sverige nu satt 15 kr/kg som riktmärke för priserna i februari-mars enligt nyhetsbrevet GRIS. Detta är en uppjustering med ca 50 öre/kg i veckan. Uppjusteringen gör att den svenska marknaden går åt ett annat håll än den tyska. Februari-mars handlas på 12.50 kr / kg på Eurex och i veckan som gick, gick priserna ner något. Däremot har vi de senaste tre månaderna sett en prisuppgång för leverans från april och framåt. Där är det de höjda produktionskostnaderna som börjar slå igenom i köttpriset.



Urea

Prisnoteringen steg ytterligare 5 dollar/ton den här veckan, till 340 dollar. Trenden är uppåt. Torbjörn Iwarson