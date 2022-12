Uppåt för småföretagen

Enligt rapporten, som bygger på bokslut för drygt 40 000 företag med upp till 15 anställda, steg lönsamheten under perioden juli 2013 till juni 2014 till 15,2 procent.

Dyrare i storstan

Under helåret 2013 låg lönsamheten på 14,4 procent.Bäst går det för småföretagen i Dalarna, som har en genomsnittlig lönsamhet på en bit över 20 procent, medan motsvarande företag i Stockholm ligger långt under, drygt 5 procent.Småföretagen i Dalarna redovisar exempelvis personal-, hyres- och marknadsföringskostnader som ligger en bit under det nationella genomsnittet, vilket påverkar lönsamheten positivt.– Andra förklaringar till regionala skillnader kan vara en större företagstäthet i exempelvis storstäderna, vilket ökar konkurrensen och pressar ner marginalerna, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.Andra förklaringar till regionala skillnader kan vara en större företagstäthet i exempelvis storstäderna, vilket ökar konkurrensen och pressar marginalerna.LRF Konsult tror att lönsamheten kommer fortsätta att förbättras under 2014. Ett av skälen är det låga ränteläget som håller konsumtionen uppe.