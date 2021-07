Uppåt för skogspriser i söder

Medan börsen svänger stort svänger skogen bara lite. Efter fem år av uppgång sjönk priserna på skogsfastigheter tillbaka lite grann i hela landet under våren 2009. En återhämtning under hösten, speciellt i södra Sverige, har gjort att helårssnittet för riket stannade på -1 procent jämfört med 2010.

- Det finns långsiktighet i skogsägandet. Under de senaste tio åren har vi haft två rejäla börskrascher och skogen har visat sig vara väldigt stabil även under dem, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.



Sedan början av 2000 har den reala värdeökningen på en medelskogfastighet varit 56 procent. Utvecklingen på börsen har varit -21 procent, enligt LRF Konsult.

Carl-Johan Jürss tror att skogen fortsätter uppåt.

- Tittar vi fem år framåt i tiden tror jag att vi kommer att se en svag uppgång hela vägen, säger han.



I Götaland var genomsnittspriset per skogskubikmeter 448 kronor för helåret 2009. Det är högst i Sverige och en ökning med 5 kronor eller drygt 1 procent jämfört med 2008. I Mälardalsområdet har priserna ökat lika mycket till 446 kronor.

Carl-Johan Jürss tror att det till en del beror på att många människor köper skogsfastigheter där för jakt, fiske och känslan av att äga skog.

- De mjuka värdena framträder tydligare i södra Sverige än vad de gör i norra Sverige. Jakten har naturligtvis betydelse i norra Sverige också, men man tittar mer på "vad står det på fastigheten i antal kubikmeter" och man vill utöka sitt skogsinnehav, säger han. Tina Andersson