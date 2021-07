Uppåt för skogsindustrin

Totalt uppgick exportvärdet under förra året till 128 miljarder kronor, enligt uppgifter från Skogsindustrierna.

Bäst gick det för sågade trävaror. Sågverken ökade sin produktion med nästan sex procent jämfört med 2009, till 17 miljoner kubikmeter.



På trävarumarknaden tappade dock de svenska bolagen andelar på grund av den starka svenska kronan. Tappet var störst på den brittiska marknaden. Totalt sett beräknas exportvolymen på sågade trävaror ha sjunkit med 7 procent under förra året, högre priser gjorde dock att exportvärdet steg.

Pappersproduktionen steg med 4 procent till 11,4 miljoner ton.



- Det är glädjande att den svenska skogsindustrin återhämtat sig under fjolåret och att vi fortsätter att utvecklas positivt över tid, säger Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna, i en kommentar.

Hon varnar dock för att den stora utmaningen för svensk skogsindustri ligger på den globala marknaden som blir allt tuffare och där företagen måste arbeta oavbrutet för att hålla sig konkurrenskraftiga.ATL.nu