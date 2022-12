Uppåt för Skåne-Möllan

Företaget redovisar ett resultat efter skatt på närmare 7 miljoner kronor, att jämföra med resultatet om 5 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Rörelseresultatet ökade från 6 till 8,5 miljoner, medan omsättningen sjönk från 46,5 miljoner kronor till 44 miljoner kronor."Under fjärde kvartalet 2014 ökade kostnadsbilden för spannmål återigen trots en stor global skördevolym under hösten 2014", skriver det Tågarpsbaserade bolaget i delårsrapporten.För helåret låg rörelseresultatet på 18,4 (13,4) miljoner kronor, medan resultat efter skatt blev 15,4 (11,5) miljoner kronor.Omsättningen backade från 178,4 miljoner kronor 2013 till 163,5 miljoner kronor förra året."Den lägre omsättningen för 2014 är en konsekvens av anpassningen till en lägre kostnadsnivå för spannmålsråvaran jämfört med 2013", uppger bolaget.Skåne-Möllans styrelse föreslår en utdelning på 14 kronor per aktie samt en extrautdelning om 12 kronor per aktie, vilket ger en total utdelning om 26 kronor per aktie, jämfört med 14 kronor för 2013.