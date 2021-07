Uppåt för mejerimarknaden

- Det är positivt att priserna på mejerimarknaden har återhämtat sig, säger Lennart Holmström, expert på statistik och marknad vid branschorganisationen Svensk Mjölk, i en kommentar.



Mjölkpulverpriserna har sedan årsskiftet ökat med drygt 20 procent. De har inte varit så höga sedan första halvåret 2008. Smörpriserna ligger bara tio procent från rekordnivån i september 2007, konstaterar Svensk Mjölk.





Fortsatta ökningar

Även priserna på Fonterras auktioner fortsätter uppåt. Prisnivån för skummjölkspulver och helmjölkspulver ligger runt 4 000 USA-dollar per ton. Den har inte varit så hög sedan sommaren 2008.USA:s jordbruksdepartement, USDA, förutspår fortsatta prisökningar för livsmedel under 2011. Enligt den senaste prognosen kan prishöjningarna för mejeriprodukter uppgå till mellan 4,5 och 5,5 procent under 2011.Nederländska Rabobank spår att den internationella mejerimarknaden håller sig på en stabil nivå de närmaste åren. ATL.nu