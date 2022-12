Höjningen är på 15 öre, vilket ger ett nytt literpris för diesel på 13,95 kronor.

Priset på 95-oktanig bensin höjs med 20 öre till 14,39 kronor per liter.Även priset på E85 höjs med 10 öre till 10,36 kronor per liter.Enligt TT beror höjningen på att världsmarknadspriset på råolja lyft från 55 till 65 dollar per fat sedan i början av april.