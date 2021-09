Unga kräver satsningar på lantbruket – för miljöns skull

De unga lantbrukarna poängterade även vikten av att regeringar går in och hjälper lantbrukare som drabbas av klimatförändringarna. Italien har i år haft svåra frostnätter med temperaturer ned till minus 15 grader sent på våren, stora översvämningar och extrem värme med temperaturer upp emot 50 grader i somras. Just därför vill ungdomarna att regeringarna satsar på dem som är lantbrukets framtid världen över, men som har det extra svårt under dessa förhållanden.

G20 Jordbruk pågår i Florens till lördag 18 september. Förutom representanter för länderna som ingår i G20 deltar bland annat Världsbanken, WHO, FAO och OCSE.