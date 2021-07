Unga hyr in sig i lantbruket

KÖINGE ATL

På det sättet slipper han att investera stora pengar i att bygga nytt eller köpa en gård, något som många i den unga lantbruksintresserade generationen inte har råd med.

- Det finns många lagårdar som är byggda på 1980- och 1990-talet som är rationella och går att driva vidare några år till. I stället för att en lantbrukare som är på väg att gå i pension slutar med djur skulle unga kunna ta över utan att behöva satsa miljoner, säger Martin Johansson som driver en ekologisk mjölkproduktion tillsammans med sina föräldrar i Köinge, nära Ullared i Halland.





På familjegården finns ett stall från 1976 med 38 mjölkplatser och den har sett sina bästa dagar, enligt Martin Johansson. Men han ville driva produktionen vidare och för en månad sedan fick han hyra en lagård av grannen Kenneth Johansson. Han närmar sig pensionsåldern och vill trappa ner.Genom avtalet med Martin Johansson kan han fortsätta med ungdjur, men slipper den arbetsamma mjölkproduktionen.- Det är jätteskönt, säger han.Nu har Martin Johansson och hans far 65 årskor i drift. De har valt att koncentrera kalvningarna till våren så att korna mjölkar som mest när de kommer ut på bete. De mjölkas utomhus i en ombyggd mjölkgrop. Det innebär att korna är sinlagda länge, men att foderkostnaderna är låga och att driften är mindre arbetsintensiv. Längre fram kan Martin Johansson tänka sig att skaffa en kompanjon och bygga nytt. Men detta är en bra start och ett sätt att bygga upp ett kapital.- Jag vill gärna tjäna pengar först och sedan göra en investering. Det är min filosofi och då är detta ett bra alternativ.Martin Johansson sitter i LRF Ungdomens riksstyrelse och har kontakt med många unga som vill driva sina egna företag, men som hindras av att det är svårt att få tillgång till gårdarna.För det behövs nya lösningar, menar Martin Johansson. Till exempel skulle bönder som vill avveckla kunna låta en ung intresserad person leasa djuren under en period för att prova på företagandet.- En del leasar maskiner av den andra generationen och då är det väl inte omöjligt att leasa djuren, säger Martin Johansson som tycker det är hög tid för en föryngring i det svenska lantbruket och att de som verkligen vill ska få komma in.- Det är kanske det vi lider av i lantbruket i dag, att många i generationen på över 50 år har fått ta över föräldrafastigheten och en del har kanske inte tyckt att det var så jätteroligt. Kanske ligger en del av lönsamhetsproblematiken där, att folk saknar drivkraften för att utveckla. Tove Nilsson