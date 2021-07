Ung bonde satsar för fullt

SPJUTSTORP ATL

Den svenska grisbranschen har överlag en alldeles för negativ jargong. Det tycker Johan Olsson som tar emot i sitt nybyggda grisstall utanför Tomelilla i Skåne.

- Det som gör att svenska producenter inte är konkurrenskraftiga är inte hårdare regler utan att vi har en sämre produktion. Vi måste bli duktigare, säger han.



När ATL besökte honom för fem år sedan hade han precis köpt en egen gård på 36 hektar. Han skissade på ett stall för suggor och jobbade hårt med att ordna finansieringen. I dag, tack vare att slakteriet SLP gick in som delägare i projektet, är allt verklighet.



Men det har inte varit en helt enkel start. Första året, 2007, hade produktionen inte kommit i gång riktigt, kostnaderna var höga och bolaget gick back. Även nästa år blev det röda siffror för bolaget.





Olyckan en brytpunkt

2010 startade bra

Tre heltidsanställda

Satsa och vara med

Foderpriserna steg kraftigt och i slutet på året råkade Johan Olsson ut för en allvarlig arbetsplatsolycka.En osäkrad bilningshammare från Bobcaten föll rakt på hans fot och krossade 11 ben. Men händelsen blev också en viktig brytpunkt i företaget. Johan Olsson hade en anställd men jobbade före olyckan själv 110 procent och skötte mycket av driften.- När jag försvann var det ingen som visste hur mycket av detaljerna i det dagliga arbetet fungerade, berättar han.Den skadade foten tvingade honom att lägga över mer ansvar på de anställda. I stället fokuserade han på att göra bra affärer och fördjupa sig i driftsledning.Det innebar också en ekonomisk vänding. Sista halvåret 2009 producerade bolaget 24 smågrisar per sugga och gick med 8 procent i vinst av omsättningen. Totalt sett blev det för första gången svarta siffror på helåret med cirka 1 procents vinst räknat på den totala omsättningen. 2010 startade bra men vinstmarginalen har sedan fallit tillbaka på grund av personalbrist och att de hamnat efter i produktionen under sommaren.Men Johan Olssons mål är tydligt, det ska bli 28 producerade smågrisar per år och sugga på gården. Det är den nivån som krävs i en nybyggd anläggning menar han.- Då hade vi gjort bra pengar även i dagsläget när alla klagar på den dåliga ekonomin, kommenterar han.Han har relativt mycket personal, tre heltidsanställda och en halvtid på de 500 suggorna. Men att enbart titta på antalet timmar per sugga är föråldrat, menar han. Måttet kronor per smågris är viktigare på Spjutstorp smågris AB.Johan Olsson satsar därmed mer på att det ska finnas tid till att se djuren som individer som mår bra och därmed producerar bättre. Produktionen ska inte heller sacka efter om någon i personalen blir sjuk. Det finns också tid för arbetsteamet att varje vecka sätta sig ner och diskutera hur olika detaljer i arbetet ska förbättras.- Ska vi konkurrera på den öppna marknaden kan vi inte bara hålla på och spara utan måste i stället satsa för att vara med i framtiden, säger han. Malin Eborn