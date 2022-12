För ett par veckor sedan återupptogs spannmålsexporten från Ukraina trots ett fortsatt intensivt pågående krig och trots attacker från rysk sida mot just hamnstaden Odessa. Det första fartyget avseglade måndagen den 1 augusti lastat med majs med destination Libanon.

Förutom själva blockaden så finns det åtskilliga andra problem. Till exempel försäkringspremierna som blir skyhöga under kriget.

Den minskade exporten har påverkat matpriserna och därmed livsmedelsförsörjningen för de fattiga delarna av befolkningen i främst Asien och norra Afrika. Om Ukraina tidigare exporterade 5 miljoner ton per månad, är man nu nere på kanske 1 miljon.

Under krigsåret 2022 kommer skörden förstås att bli lägre än normalt. Det finns olika siffror i omlopp och en uppskattning ligger på 50 miljoner ton. President Volodymyr Zelenskyj tror till och med att skörden kan bli halverad, oklart dock vad han jämför med.

Under kriget har man från ukrainsk sida påbörjat försök att exportera spannmål via Constanta i Rumänien. Det är dock en komplicerad led som inkluderar landtransport från de ukrainska hamnstäderna vid Svarta havet. Sjötransport via Svarta havet är fortsatt huvudalternativet för Ukrainas viktiga jordbruksexport.

Kriget är inte mindre intensivt och det tycks som att de ryska styrkorna är pressade. Man ska inte underskatta de ukrainska problemen, men med nya vapen från Natoländer tycks läget vara något förändrat.

Bo Libert

Bo Libert är Agr Dr och var lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Moskva 1988–1990 och har därefter arbetat på OECD, Naturvårdsverket och FN. En stor del av dessa engagemang har rört miljö- och naturresurser i Östeuropa.