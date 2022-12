Ukrainakris påverkar kvarnföretag

Omsättningen landade på 39 (42) miljoner kronor och rörelseresultatet på 3,7 (2) miljoner kronor.

Under årets fyra första månader har kostnaden för företagets spannmålsråvara ökat med 18 procent, framför allt till följd av krisen i Ukraina. Detta har påverkat resultatet negativt, enligt delårsrapporten.Utslaget på första halvåret 2014 blev resultat före skatt 6,2 (5,8) miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 77 (84,7) miljoner kronor."Den minskade omsättningen är en följd av att vi anpassade prissättningen till en lägre kostnadsnivå för spannmålsråvaran efter skörden 2013. Under första halvåret 2014 är den totala volymen högre än för motsvarande period 2013", skriver bolagsledningen i delårsrapporten.Rörelseresultatet för perioden januari-juni blev 5,5 (5,2) miljoner kronor. Vinst per aktie blev 4,36 (4,10) kronor.