Tyvärr får stammen växa sig ännu större

En av de egendomligaste rubrikerna på en tidningsartikel man sett på länge fanns i Svenska Dagbladet i fredags:

Dags för timeout i vargjakten.det varit timeout i är det ju just i vargjakten. Men eftersom artikeln är signerad Johanna Sandahl och Oscar Alarik, ordförande respektive jurist i Naturskyddsföreningen, är den kanske rubriken inte så egendomlig.Det har bara genomförts licensjakt på varg två år, 2010 och 2011. Följande två år har bland annat Naturskyddsföreningen sett till att det har blivit timeout.att stora rovdjur kan vålla problem; i artikeln uttalas förståelse för den vanmakt en fårägare kan känna när hälften av tackorna rivits i en vargattack. Men ändå vill föreningen tona ned skadorna på får och jakthundar. Det är bara en promille av fårbeståndet som faller offer för varg och antalet skadade och dödade jakthundar är 29. Inte mycket i relation till att 521 hundar dödades eller skadades i trafiken, anser Naturskyddsföreningen.Som om det inte gjorde något att 14 fotgängare dödades i trafiken i fjol när 144 personer ändå omkom i bilolyckor.för att beslutsrätten har flyttats till länsstyrelserna och att det är slut med överklagande till domstolarna. Det är problematiskt at länsstyrelserna får bestämma eftersom ”det finns ett hårt tryck i varglänen på att göra sig kvitt stora delar av vargstammen”.Jo, det finns ett tryck och det finns det av en anledning. Tillväxten i vargstammen är hög och med fler vargar ökar besvären för dem som bor i vargområdena och via betesdjur bidrar till det öppna landskapet och den biologiska mångfald som kommer därav.högst motiverat att via den planerade jakten i januari 2015 ta ned dagens vargstam på uppskattningsvis 360 djur till runt Naturvårdsverkets miniminivå, 270.Men så blir det inte. När detta skrivs lutar det mot att länsstyrelserna beslutar om jakt på 44 vargar. Mindre än hälften av vad som är motiverat, alltså. Men länsstyrelserna är väl utsatta för tryck från andra hållet också och fallit undan för det. Någon timeout för tillväxten i vargstammen blir det dessvärre inte.