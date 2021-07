Tyst om grisskandalen på stämman

BORGHOLM, ATL

När Sveriges grisföretagare höll årsstämma i Borgholm i veckan var meningen att förpassa skandalen till skuggorna. I programmet lyste den med sin frånvaro. Ordförande Annika Bergman betonade vikten av att blicka framåt, inte bakåt. Ändå var det ett inlägg om hur det var att vara uthängd, misstänkliggjord och polisanmäld dagarna, veckorna och månaderna efter den 24 november som rev ner mest applåder under stämman.

- I 20 år har vi varit grisföretagare jag och Charlotte. Vi är trötta på att jobba gratis och i värsta fall få två års fängelse, sa Per Pålsson, ordförande i Östergötlands grisproducenter.



Han och hustrun är inte längre misstänkta och han anser att den certifiering av tredje part som har införts motverkar sitt syfte. Utåt heter det att certifieringen visar att grisnäringen och LRF är handlingskraftiga. Per Pålsson menar att den av allmänhet och konsumenter i stället lätt kan uppfattas som en bekräftelse av Djurrättsalliansens svartmålning:

- Tredjepartscertifieringen ger allmänheten bilden av grisuppfödaren som en girig och notorisk djurplågare.Jan Olsson