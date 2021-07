Tyskt grispris lyfter

I fredags höjdes det tyska avräkningspriset med 13 eurocent, uppger Landbrugsavisen.dk.



Det tyska avräkningspriset ligger nu på 1,33 euro per kilo, vilket motsvarar 11,71 svenska kronor per kilo.



Under vecka 1 i år låg den tyska noteringen på 1,35 euro per kilo, och som lägst i år har den legat på 1,12 euro per kilo.ATL.nu